La chiesa della parrocchia Santa Rita non è riuscita a contenere la folla di parenti e amici, stamattina, per il funerale di Chiara Battisti, la ragazza di 28 anni morta dopo sei giorni di ricovero in ospedale per le conseguenze dell'incidente frontale di due settimane fa sull'Appia, nel quale è rimasto coinvolto anche il fidanzato, ancora ricoverato in ospedale, e costato la vita anche al quarantenne di Cisterna Alessandro Paolucci.

Momenti di profonda commozione quando alcuni amici, a margine della funzione religiosa, hanno letto alcuni pensieri sui momenti felici trascorsi insieme a Chiara, strappata alla vita proprio nei giorni in cui avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea. All'uscita del feretro alcuni amici della ragazza hanno fatto volare in cielo cinque palloncini bianchi, ciascuno con le lettere che compongono il nome Chiara, tra le note della canzone "E tu come stai?" di Baglioni e Morandi.

