E' stato fermato dalla polizia a bordo del suo furgoncino ed è stato arrestato perché risultato dover scontare ancora una pena residua di 10 mesi e 2 giorni di reclusione. E' accaduto sulla Pontina, dove nel corso dei pattugliamenti, la polizia Stradale ha intimato l'alt al 38enne cittadino dell'est, all'incrocio con la via Laurentina. Dopo un'accurata verifica in Banca Dati, l'uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina.

