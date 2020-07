Nessuna novità, fortunatamente, sul fronte dei decessi, che restano 135; invece, le guarigioni sono diventate 945, ossia 13 in più rispetto all'ultima rilevazione.

«Di questi tre nuovi casi - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato -, uno riguarda una persona di nazionalità del Bangladesh e riferita all'esito dei tamponi sulla comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un caso riguarda un uomo di rientro dalla Romania dove si era recato per motivi sanitari. Un caso riguarda una donna in accesso al pronto soccorso del Vannini e ora ricoverata al Policlinico Umberto I».

L'emergenza Coronavirus continua a far sentire i propri strascichi sul territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale d'Italia. In particolare, nelle ultime 24 sono stati tre i nuovi casi di Covid-19 registrati dalla Asl Roma 6, con il totale dei contagi dall'inizio della pandemia che sale a 1.448.

