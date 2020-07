Weekend di controlli, quello scorso, per il territorio di Gaeta. In particolare, i carabinieri della locale Tenenza hanno denunciato due persone all'autorità giudiziaria competente.

Nei guai è finito un 55enne di Coreno Ausonio che, per evitare il rilevo della targa della sua auto da parte delle telecamere comunali poste sui punti di ingresso in zona a traffico limitato, ha coperto la targa stessa con una busta di plastica.

Anche un 55enne di Gaeta è stato denunciato a piede libero in quanto, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di un proiettile calibro 9X21 detenuto senza autorizzazione.

Per un 40enne di Frosinone, invece, è scattata una contravvenzione in quanto, in località Sant'Agostino, si è reso autore di comportamenti ritenuti molesti e provocatori verso altre persone; a quanto pare, era in stato di ebbrezza.

Non è tutto: i carabinieri hanno anche segnalato alla Prefettura competente sei persone in quanto assuntori di sostanze stupefacenti; nel medesimo contesto, sono state sequestrate cocaina e marijuana.

Infine, i veicoli controllati sono stati 70, mentre le persone identificate sono state 97; tra queste, 24 erano già conosciute dalle forze dell'ordine. Dieci le contravvenzioni al Codice della Strada elevate, con una patente che è stata ritirata; sei gli esercizi pubblici controllati e 14 le contravvenzioni amministrative elevate. In più, sono state eseguite nove perquisizioni personali e sono state 10 le persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza controllate dai militari dell'Arma.