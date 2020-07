Momenti concitati, nel tardo pomeriggio di oggi, sul lungomare di Latina, dove alcuni bagnanti sono riusciti a bloccare due abili borseggiatori in punti diversi del lido tra Foce Verde e Capoportiere. Entrambi i giovani sono stranieri e prima di essere smascherati, erano riusciti a mettere a segno una lunga serie di furti con destrezza tra gli ombrelloni degli stabilimenti balneari, approfittando soprattutto della distrazione delle vittime, intenti magari a fare un bagno in mare, come a giocare con i figli sul bagnasciuga.

Uno dei due borseggiatori è stato bloccato proprio mentre recuperava la refurtiva che teneva nascosta sotto la vegetazione della duna, l'altro invece poco più avanti, a qualche centinaio di metri di distanza: entrambi sono stati presi in consegna dai poliziotti della Squadra Volante per essere arrestati.