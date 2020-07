Infine per quanto riguarda le province sono tre i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi due nella Asl di Frosinone già isolati e un caso nella Asl di Latina di una donna di Formia, avviata l'indagine epidemiologica. Sempre a Latina è sotto osservazione la Comunità Sikh ed è stata avviata l'indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 1 due nuovi casi nelle ultime 24h sono riferiti a persone legate a cluster già noti e in isolamento.

Sedici nuovi casi e due decessi. E' questo il bilancio stilato dall'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, in merito all'emergenza Coronavirus nel Lazio nelle ultime 24 ore.

