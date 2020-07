Due milioni e mezzo di euro per opere di riqualificazione igienico-sanitaria a favore del quartiere Campo di Carne e la realizzazione delle opere già previste tra le prescrizioni dell'Aia: un'area verde, casette dell'acqua alle scuole, ma soprattutto energia elettrica per 10 anni a prezzi agevolati per gli edifici pubblici più rilevanti a livello sociale.

Grazie all'accordo stipulato tra l'amministrazione e Sorgenia, proprietaria della centrale termoelettrica di Campo di Carne, il Comune archivia 7 contenziosi nati negli anni della protesta civica contro la realizzazione della Turbogas, incluso quello con cui Sorgenia pretendeva dall'ente di piazza Roma 26 milioni e mezzo di euro per i danni derivanti dai ritardi nella realizzazione dell'impianto causati proprio dalle proteste.