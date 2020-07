E' stato denunciato per aver provocato un incidente mentre guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E' accaduto ad un 23enne di Terracina, che nella serata dell'11 luglio era rimasto coinvolto in un incidente in cui, tra l'altro, si erano registrati anche dei feriti. Il giovane, residente a Fondi, dopo gli accertamenti, è stato deferito all'autorità giudiziario.