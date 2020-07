In base ai dati del Ministero della Salute è stato registrato un calo nella curva epidemica oggi in Italia:oggi si registrano infatti 252 nuovi casi positivi contro i 306 di ieri. Sono cinque le persone decedute e 350 le persone guarite

Nella giornata di oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato un' ordinanza di quarantena per i cittadini provenienti da Romania e Bulgaria. Il provvedimento riguarda i cittadini che negli ultimi 14 giorni hanno soggiornato in Romania e Bulgaria. "Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen - ha commentato il ministro - Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ancora prudenza e attenzione". Il ministro Speranza ha inoltre incontrato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per una verifica puntuale del quadro epidemiologico a livello internazionale.