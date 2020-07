Per contribuire a garantire sicurezza ad una città che d' estate triplica la sua popolazione arriva un provvedimento proposto ed approvato nel corso dell' ultima riunione di giunta tenutasi lo scorso 22 luglio. In estrema sintesi, la proroga dell' orario di servizio serale e notturno della Polizia Locale, dalla mezzanotte come è stato fino ad oggi alle due. L'Amministrazione Comunale dunque continua a mettere in campo tutte le iniziative finalizzate a rendere sicuri,vivibili ed accessibili la città ed in particolare il centro storico S. Erasmo meta quotidiana di tantissimi turisti e dove si concentra la movida. Proprio nello stesso quartiere è attiva la Ztl. L' estensione dell' orario dei Vigili Urbani va sicuramente anche nella direzione di garantire una corretta fruizione dei luoghi maggiormente frequentati da turisti e visitatori. Obiettivo quello di assicurare, superando l' orario ordinario di lavoro, un maggior controllo della viabilità e della circolazione, al fine di garantire la sicurezza sul territorio attraverso attività di prevenzione e repressione di comportamenti illegali a tutto campo, dalla sicurezza stradale e quella urbana.

Gli agenti della polizia Locale saranno quindi proprio impegnati a dare un contributo che possa limitare al minimo le criticità che la stagione estiva in una città balneare e frequentatissima può presentare. "Il tema della sicurezza ha assunto, in particolare negli ultimi anni, una sempre più significativa importanza per la qualità della vita nelle città e, conseguentemente, è cresciuta l'esigenza da parte delle Amministrazioni Locali, di far fronte alla domanda di maggiore sicurezza e vivibilità dei centri urbani da parte dei cittadini, di fornire adeguate risposte anche attraverso l'implementazione dei servizi di Polizia Locale- ha commentato l' assessore alla polizia municipale e sicurezza urbana Felice D' Argenzio - Alla luce di queste premesse è volontà dell'Amministrazione Comunale di rendere più incisiva la presenza della Polizia Locale sul territorio, ponendo in essere servizi serali e notturni finalizzati alla prevenzione ed alla repressione di atti e comportamenti amministrativamente e penalmente rilevanti." Il provvedimento riguarderà i mesi di agosto e settembre.