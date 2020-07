"Si rappresenta - prosegue la Asl -che nella giornata di venerdì 24 un cittadino del Bangladesh, residente a Roma, risultato positivo al Covid 19, ha viaggiato sul bus Cotral delle 8.50 Priverno Fossanova Sabaudia, pertanto si invitano i cittadini che hanno utilizzato il citato mezzo di trasporto, a contattare tempestivamente il Numero Verde Regionale Emergenza Covid 800.118.800 e di attenersi scrupolosamente alle procedure che saranno indicate".

Confermati i due nuovi casi di Coronavirus annunciati nelle ultime 24 ore, in provincia di Latina, dalla Regione Lazio. A ufficializzarli è la Asl di Latina, e riguardano un caso nel Comune di Fondi e uno a Formia. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

