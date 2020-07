Non si ferma l'allarme incendi in provincia di Latina e nel capoluogo pontino. Un rogo di sterpaglie di natura accidentale è divampato oggi poco prima delle 13 alla periferia della città, nel quartiere Q4 a Latina, tra via Pierluigi Nervi e la strada regionale Pontina, a poca distanza dai palazzoni. Subito è scattato l'allarme ai vigili del fuoco del Comando Provinciale che sono intervenuti e hanno circoscritto il rogo che fortunatamente non si è sviluppato su diversi fronti e che rischiava di propagarsi alimentato anche a causa del vento. La situazione è tornata sotto controllo. In questi giorni con l'aumento delle temperature la guardia sul fronte degli incendi resta sempre alta. (Nella foto inviata da un lettore l'incendio visto dall'alto)