Paura nella serata di ieri, a Ponza, per un principio di incendio in un'abitazione. I fatti sono avvenuti in via Umberto I, e le fiamme sarebbero divampate da una scatola di derivazione elettrica.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme ai carabinieri della locale Stazione, anche se il rogo è stato spento sul nascere dagli stessi occupanti dell'abitazione prima dell'arrivo tempestivo degli uomini del 115 e dei militari dell'Arma.

L'intervento della squadra distaccata sull'isola dei vigili del fuoco del Comando di Latina è valso comunque a scongiurare altre problematiche inerenti all'evento accaduto. Fortunatamente, non sono state registrate persone coinvolte.