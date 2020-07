Tornano a salite i casi di attuale positività al Coronavirus sul territorio di Anzio: in particolare, dopo le ultime comunicazioni della Asl Roma 6, i contagi attuali sono diventati sette: due di queste persone sono ricoverate in ospedale, mentre le altre cinque sono in isolamento domiciliare.

"La situazione, come di consueto - hanno fatto sapere dal Comune -, è costantemente monitorata dalla Asl".

A Nettuno, invece, per il momento la situazione resta invariata: le persone positive al Covid-19 sono sei: tre di loro sono ricoverate e altrettante sono isolate in casa.