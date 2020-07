Rispetto alla giornata di ieri, quando i nuovi casi di Coronavirus in Italia erano stati 255, oggi si può certamente essere ottimisti rispetto all'andamento della pandemia sul territorio nazionale.

Infatti, nelle ultime 24 ore sono stati "solo" 170 i nuovi contagi da Covid-19, con il totale delle persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia che sono diventate 246.286.

Al contempo, il numero delle persone attualmente positive si attesta a 12.581, mentre anche oggi sono stati solo cinque i decessi di persone "con" il Coronavirus: le vittime sono state registrate nel Lazio, in Piemonte, in Puglia, in Abruzzo e in Sardegna. In totale, dunque, i deceduti sono 35.112.

Aumentano ancora i guariti: sono complessivamente 198.593, ossia 147 in più rispetto a ieri.