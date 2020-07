Dramma ieri sera a Sabaudia, dove il giovane Davide Bordignon, 27 anni, è morto a causa di un malore. Il ragazzo, residente a Sabaudia, dipendente del gruppo Eco Liri in provincia di Frosinone, ha accusato il malore mentre era in casa. Inutili, purtroppo, i soccorsi giunti tempestivamente per tentare di rianimarlo.

Tantissimi i messaggi di stima che stanno arrivando alla famiglia, molto nota a Sabaudia e in provincia di Latina, soprattutto tramite social, per il vuoto che la scomparsa di Davide Bordignon ha lasciato tra i suoi tanti amici e conoscenti.