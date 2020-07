Sofia ha dieci anni e per il compleanno non ha chiesto un gioco ai suoi genitori, ma lezioni di canto e di teatro. Perché da grande vorrebbe fare l'attrice. Non trova limiti alla sua voglia di vivere e di fare, lei che, sulla carta trova tanti termini e diciture burocratiche che quei limiti li richiamano continuamente.

Ha la sindrome di down classificata come disabilità grave ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/92, eppure le piace sfilare, recitare, ballare ed è un'appassionata di giostre, oltre ad essere una bambina autonoma, consapevole di sé, educata e capace di rispettare le regole. Mercoledì ha dovuto vivere uno spiacevole episodio che ha voluto condividere tramite l'associazione Associazione nazionale Italiana persone Down (AIPD) pubblicando un video dove esprime il suo disappunto.

Da Latina, dove vive con la sua famiglia, è andata al Parco Rainbow MagicLand a Valmontone con un'amichetta anche lei con sindrome di down per una giornata di svago, ma al momento di fare i biglietti gli operatori del parco hanno spiegato che c'erano giochi che per lei erano vietati, come andare sui tronchi galleggianti, o sulle montagne russe "baby", quelle che ama tanto perché il coraggio non le manca.

Ha visto l'operatrice di AIPD Latina discutere con gli operatori del parco e non arrendersi a questa limitazione, abituata a battersi per i diritti e l'inclusione e conoscendo bene la passione e le capacità di Sofia.

«In biglietteria mi hanno detto che le bambine avrebbero avuto il biglietto gratuito, per via della loro disabilità – ha spiegato l'operatrice - e avrebbero indossato un braccialetto verde, corrispondente alla disabilità intellettiva, con il quale sarebbe stato impedito l'accesso ad alcune giostre. Ho spiegato che le due bambine, pure avendo la Sindrome di Down, non presentano alcun impedimento all'accesso a queste giostre, ho chiesto di parlare con il direttore, senza riuscirci, perché trovavo quella norma e quel braccialetto uno schiaffo all'inclusione per la quale lavoriamo. Alla fine ho rinunciato al biglietto omaggio e siamo entrati pagando un biglietto normale. In questo modo abbiamo fatto tutte le giostre, le bambine indossavano la mascherina e in fila si comportavano in modo impeccabile. Ma la delusione resta».

Alla scena ha assistito un signore che portava i suoi nipoti al parco e che ha voluto pagare il biglietto intero a Sofia, un gesto di grande umanità che ci racconta Samantha, la mamma di Sofia, presidente della sezione dell'AIPD di Latina, abituata a lottare contro discriminazioni e pregiudizi per ogni singola conquista giornaliera di sua figlia.