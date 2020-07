Un dramma si è consumato questa mattina, sulla Migliara 47, nel territorio di Sezze. Due persone sono morte all'interno di un'auto, finita nelle acque del canale attraversato dal ponte Ferraioli.

Sul luogo in cui si è consumata la tragedia - probabilmente mezz'ora fa - la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco e la polizia locale, la quale sta dirottando il traffico mentre la strada resta chiusa per recuperare la vettura e per risalire alle cause di quanto accaduto.

Seguiranno aggiornamenti