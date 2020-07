Per il quarto giorno consecutivo in Italia crescono i nuovi casi di Coronavirus.

Dopo gli incrementi degli ultimi tre giorni, infatti, anche oggi sono aumentati i casi di Covid-19: il ministero della Salute ne ha registrati ulteriori 379, con i casi totali dall'inizio della pandemia che sono diventati 247.537.

E purtroppo, rispetto a ieri, oggi sono tornati ad aumentare anche i pazienti attualmente positivi: sono diventati 12.422, ossia 192 in più di ieri. Di questi, 716 sono ricoverati in regime ordinaria, 41 in Terapina intensiva (entrambi i dati sono in calo, ndr) e 11.665 sono in isolamento domiciliare.

Infine, si registrano altri 178 guariti in 24 ore: il totale è salito a 199.974 persone e domani dovrebbe essere superata quota duecentomila.