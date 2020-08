Era appena uscita dalla macelleria, era andata a fare la spesa e stava attraversando la strada quando all'improvviso è stata travolta da un'auto che poi è scappata e non si è fermata per prestare i soccorsi e ha fatto perdere le tracce. La terribile sequenza si è consumata ieri sera, poco prima delle 19,30 in via San Tommaso d'Aquino a Latina, una traversa di via Isonzo, a poca distanza dall'incrocio con via Polusca, una strada a senso unico che poi sbuca dove a sinistra c'è l'edicola.



La donna che ha 82 anni è stata trasportata al Santa Maria Goretti di Latina, a quanto pare il suo quadro clinico fortunatamente non è gravissimo e in base ai primi riscontri non è in pericolo di vita ma la situazione viene costantemente monitorata dal personale sanitario a causa di diverse ferite che ha riportato in alcune parti del corpo ed è sotto osservazione.

Quando è avvenuto l'impatto, immediatamente è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato una ambulanza per soccorrere l'anziana; in un primo momento si trattava di un codice rosso, uno di quelli della massima urgenza. L'anziana che non aveva perso conoscenza fortunatamente è stata portata al Pronto Soccorso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina.