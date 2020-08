"Non siamo molti - ha dichiarato Manuela Salvi che ha promosso l' iniziativa - L' importante era dare un segnale e fare opera di sensibilizzazione. Sulla spiaggia anche il consigliere regionale Gaia Pernarella

Si è svolto questa mattina a Gaeta il programmato flash mob contro l' occupazione degli arenili liberi. Un tam tam partito nei giorni scorsi sui social, che ha consentito ad un gruppo di persone di ritrovarsi di buon mattino e di andare a posizionarsi su una spiaggia libera in uso ad un mini concessionario. Un' azione dimostrativa, senza che vi fossero incidenti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli