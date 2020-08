I casi positivi riscontrati oggi dalla Asl di Latina sono tutti legati al giovane positivo notificato ieri, ossia il bagnino di Latina in servizio in un chiosco di Sabaudia. Si tratta di un gruppo di amici - tre di Latina e due di Sabaudia - ora tutti positivi, che nei giorni scorsi hanno frequentato la spiaggia e una serie di locali.

Tutti i locali frequentati dal gruppo sono stati oggetto di sanificazione, il personale interessato nei giorni della frequentazione è stato posto in quarantena e sono stati effettuati o sono in corso i tamponi. In via precauzionale, si chiede agli utenti dello stabilimento balneare di Sabaudia "Il Gabbiano" nei giorni che vanno dal 26 fino al 30 luglio compresi, come a coloro che hanno frequentato la discoteca di Latina "l'Ombelico" nella serata del 28 luglio scorso, di contattare con urgenza il numero verde regionale emergenza covid 800 118 800.