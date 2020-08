Così, a seguito di un breve inseguimento, i poliziotti hanno fermato un cittadino rumeno, di circa 20 anni, residente nella zona di Casello 45, arrestato per furto aggravato in concorso.

Insospettiti dalla situazione, i poliziotti intimavano l'alt alla vettura con quattro giovani a bordo, i quali con molta fretta sono scesi dall'auto per darsi alla fuga.

Il colpo non è però passato inosservato: un cittadino, infatti, ha notato quanto stava accadendo, e mentre i malviventi stavano ancora tentando di rubare il mezzo, ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Immediato l'intervento della Squadra Volante, che prontamente raggiungeva la zona della segnalazione, nei pressi della rotatoria di via santa Maria. Qui gli agenti notavano una Y10 che procedeva a fari spenti.

I fatti sono avvenuti intorno alle 3 della scorsa notte, nel cuore di Nettuno. dove quattro persone hanno iniziato ad aggirarsi e ad armeggiare vicino ad un'autovettura parcheggiata, per poi rubarla.

Rubano un auto nel centro della città, ma non riescono a farla franca: subito dopo il colpo, i poliziotti riescono a ritrovare il mezzo e ad arrestare uno degli autori, un 20enne di origini romene.

