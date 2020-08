L'enorme ramo di un albero in piazza Roma si piega pericolosamente, scatta l'allarme nel centro di Aprilia.

Questa mattina, a seguito di una segnalazione di una cittadina, gli agenti della polizia locale sono intervenuti per interdire l'area della piazza vicino alla fontana. Un cedimento improvviso, forse dovuto al gran caldo che negli ultimi giorni ha colpito la città.

Per questo la polizia locale ha circoscritto l'area intorno alla fontana, per evitare rischi per i cittadini che quotidianamente camminano e passeggiano in centro, successivamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto al taglio del grosso ramo.