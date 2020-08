Dopo alcuni giorni con valori più alti del solito, oggi l'Italia ha assistito a un netto calo dei contagi da Coronavirus. In particolare, dal ministero della Salute hanno fatto sapere che oggi sono stati registrati "solo" 159 ulteriori casi di Covid-19, in netta diminuzione rispetto ai 239 di ieri.

Di questi, quelli attualmente positivi al virus che sta spaventando il mondo sono 12.474, con un leggero incremento rispetto ai 12.456 di ieri. Tra loro ci sono 11.699 persone in isolamento domiciliare, mentre sono 734 le persone ricoverate con sintomi. Tra queste, ce ne sono 41 in Terapia intensiva.

Rispetto a ieri, invece, cresce il numero dei morti: sono stati 12 in 24 ore, quattro in più della precedente rilevazione. In totale, dunque, le vittime della pandemia sono diventate 35.166.

Infine, ecco il dato sui guariti: sono diventati 200.589, ossia 129 in più rispetto a ieri.