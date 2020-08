Ancora sangue e morte sulle strade del capoluogo. Un drammatico incidente mortale si è verificato attorno alle 6 di questa mattina sulla frequentatissima via Epitaffio, in direzione Appia, dove un uomo, classe 1971, è finito con la sua Chevrolet Spark contro uno degli enormi pini presenti a bordo strada. Secondo una prima ricostruzione, il 49enne avrebbe perso il controllo della sua piccola utilitaria per cause che sono ancora da accertare, andando incontro al suo atroce destino. Inutili i soccorsi giunti sul posto, per lui non c'è stato nulla da fare. Presenti per gli accertamenti del caso gli uomini di polizia e polizia stradale.