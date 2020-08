Il motociclista che intanto era stato soccorso da personale del 118, trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale civile di Formia, è stato medicato e successivamente dimesso con una prognosi di gg. 20 per "contusione polmonare". Lo stesso comunque risultava positivo all'esame alcolemico con tasso pari a 0,70 g/l.

Due denunce da parte dei carabinieri di Gaeta. I fatti riguardano un 18enne e un 33enne, nei guai rispettivamente per le accuse di omissione di soccorso e per guida sotto l'influsso di sostanze alcoliche. Il primo giovane, alla guida della propria autovettura, pur essendo stato tamponato da un motociclo condotto dal 33enne, proseguiva la sua marcia allontanandosi dal luogo dell'incidente. Il motociclista rimaneva ferito ed il suo motoveicolo - a causa del carburante fuoriuscito dal serbatoio - si incendiava andando completamente distrutto. Solo successivamente l'autista dell'autovettura, capita la propria omissione, è tornato sul luogo dell'incidente.

