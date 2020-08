Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, è avvenuto poco fa in pieno centro a Latina, tra via Satrico e via Albiola.

A causa dell'urto di una Ford Kuga con una Smart, un'altra auto che era parcheggiata (una Fiat 500L) è stata coinvolta nel sinistro. Nessuno è rimasto ferito, ma per ricostruire la dinamica dell'incidente è stata necessaria la chiusura della strada.

Sul luogo del sinistro sono rimasti a lungo gli agenti della polizia locale di Latina, che hanno eseguito un accurato sopralluogo.

Sono in aumento rispetto al passato il numero degli incidenti stradali che avvengono nel centro della città. Tra le cause principali la distrazione e il mancato rispetto delle norme del codice della strada.