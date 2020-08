Torna a crescere, dopo il netto calo di ieri, la curva dei nuovi casi di Coronavirus in Italia.

In particolare, i nuovi casi registrati oggi sono 190, con i contagi totali dall'inizio della pandemia che sono diventati 248.419. Tra loro, quelli attualmente positivi sono 12.482, con un lievissimo aumento rispetto a ieri (solo otto in più, ndr): il dato vede 11.680 persone in isolamento domiciliare e 761 individui in ospedale. Fra questi ultimi, sono 41 quelli in Terapia intensiva.

Aumentano ancora i guariti: sono 177 in più di ieri, per un totale di 200.766 persone.

Basso, per fortuna, il dato sui decessi: sono "solo" cinque in più rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 35.171 vittime della pandemia.