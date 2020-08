Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14, in via del Lido, a Latina, a poca distanza dal ponte della 148 Pontina.

Le fiamme si sono sviluppate su diversi fronti e hanno interessato una piccola pineta. Subito è scattato l'allarme al centralino 115 dei vigili del fuoco, che sono immediatamente intervenuti con diversi mezzi e hanno domato l'incendio.

Poco prima si era sviluppato un altro rogo nella zona tra via Isonzo e l'imbocco con la strada laterale che costeggia la Pontina, in linea d'aria a pochi metri di distanza dal rogo di via del Lido. Anche in quel caso sono state domate le fiamme dal personale del 115.

L'allarme resta altissimo.