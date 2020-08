Ancora due escursionisti feriti sul promontorio del Circeo. Gli interventi di salvataggio vanno avanti da settimane, episodi continui che evidentemente non sono però un deterrente per chi sceglie di avventurarsi sul promontorio per raggiungere il Picco.

Nel pomeriggio di oggi infatti alle Alle ore 16 , il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto sul promontorio del Circeo per soccorrere due escursionisti in difficoltà e con un principio di disidratazione. Ad allertare i Vigili del Fuoco sono stati proprio i due ragazzi mandando la posizione su Whatsapp. Successivamente sul posto, la squadra territoriale VVF di Terracina, si attivava insieme ai carabinieri forestali per salire sul sentiero percorso dai due ragazzi provenienti dalla Lombardia e in vacanza in zona. Nel frattempo veniva attivato il Drago 57 del Reparto Volo VVF di Ciampino. Dopo pochi minuti il velivolo era sul target, vericellava i ragazzi e li portava a valle dove venivano visitati, a scopo precauzionale, dal personale del 118.