Così si è fatta intervenire un'eliambulanza, che ha trasportato l'uomo all'ospedale San Camillo di Roma. Si temeva che la lama potesse aver reciso il tendine, ma per fortuna si è trattato soltanto di un taglio molto profondo che ha richiesto diversi punti di sutura. L'uomo, dopo il piccolo intervento, è stato dimesso.

Si ferisce con un flex mentre svolge dei lavori domestici. Paura questa mattina per un uomo di circa 50 anni di Borgo Hermada, a Terracina, per un profondo taglio causato alla spalla da un flex, che si sarebbe impigliato alla maglia durante il lavoro. Immediata la richiesta di soccorso, arrivata sul posto con un'ambulanza del Centro Italia Soccorsi. Si è subito però capito che la ferita presentava caratteristiche serie.

