«Vogliamo capire cosa è accaduto», spiegano dall'azienda agricola di Borgo Sabotino dove un incendio divampato martedì pomeriggio ha distrutto alcune serre provocando un danno enorme. «Vogliamo sapere come si è sviluppato l'incendio perchè il danno che abbiamo subito è grande. Stiamo parlando di oltre 150mila euro».

Il giorno dopo si contano i danni e i proprietari della storica attività che dà lavoro a quattro famiglie, stanno cercando di capire come sia stato possibile che nel giro di pochissimo tempo, le fiamme si siano sviluppate e abbiamo completamente distrutto le serre di albicocche. «Questo è uno dei periodi più importanti per la raccolta», hanno ripetuto dall'azienda. «E' chiaro che in una situazione così, siamo in ginocchio».