Furto in villa a San Felice Circeo, ladri in azione a Quarto Caldo. Un piano bene organizzato messo a segno da professionisti che probabilmente tenevano d'occhio l'abitazione da giorni. Se non altro per andare a colpo sicuro ed assicurarsi un bottino ingente. E così è stato. I soliti ignoti sono entrati all'interno della villa nella notte tra martedì e mercoledì mentre i proprietari erano in casa e stavano dormendo. Hanno rubato oro e vestiti griffati per un valore complessivo di circa 25mila euro.

Questa sarebbe una prima stima rispetto a quello che da un primo inventario è sparito dalla villa di proprietà di un imprenditore, una casa che si trova in via del Faro. Ad accorgersi del furto sono stati i proprietari ieri mattina, quindi la chiamata ai Carabinieri della stazione di San Felice Circeo. I militari coordinati dal comandante Antonio Mancini, hanno raggiunto via del Faro avviando i primi rilievi. Poco è trapelato ma nella zona diverse abitazioni sono munite di telecamere di sorveglianza quindi non si esclude che i filmati vengano acquisiti. Un sistema per tracciare gli spostamenti in zona e non soltanto nel giorno in cui è stato messo a segno il furto. Ancora è presto per dire che ci sia una banda in azione specializzata in ville ma la guardia resta alta.