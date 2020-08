Rimosso un cancello... Ce n'è un altro. È questa la "sorpresa" trovata questa mattina nel Borgo di Pratica di Mare, frazione di Pomezia, quando la ditta incaricata dal Comune ha provveduto a rimuovere il grosso cancello che da quattro anni impediva l'accesso al Borgo stesso. Dietro al grosso cancello, infatti, verosimilmente all'alba è stato montato un altro cancello posizionato su blocchi di cemento amovibili, che indica come il Borgo sarebbe proprietà privata. E sul nuovo cancello c'è anche un cartello scritto a penna: "Chiunque violerà la proprietà sarà denunciato". Al momento, all'interno del Borgo c'è il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà.

