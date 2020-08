Grazie alla sensibilità e disponibilità dei Carabinieri del 112 della Compagna di Formia è stato possibile prestare soccorso a un bellissimo esemplare di sparviero rinvenuto in gravi difficoltà a Gaeta nella zona intorno al promontorio di Monte Orlando da un abitante di quella zona. Già altre volte i militari di Formia addetti al 112 si sono interessati per assicurare cure ad animali selvatici in difficoltà che altrimenti sarebbero morti o segnalare altri purtroppo deceduti come di recente con alcuni esemplari di tartarughe marine.

Ieri sera intorno alle ventuno giungeva la richiesta di soccorso " Sono il signor Gaetano Dieni di Gaeta, ho trovato un bellissimo rapace, mi sembra un falco, in difficoltà, non so a chi rivolgermi, mi sapete dire come fare ? " Il militare di servizio provvedevano a rassicurare il soccorritore e contattare il Circolo Legambiente Sud Pontino che nonostante l'ora tarda provvedeva ad avvisare Fabio Giannetti del CRAS - Centro Recupero Animali Selvaggi del Parco Riviera di Ulisse coordinato dal Dott. Naturalista Nicola Marrone - e immediatamente dopo ricontattare telefonicamente il sig. Dieni e dopo aver ricevuto maggiori ragguagli sulle condizioni dell'esemplare e una foto per identificarlo provvedeva a impartire le prime norme di pronto soccorso. Si individuava poi un centro veterinario più vicino al luogo del ritrovamento e i Dott. Alfonso Buonomo e Ales sandro Cirillo della Clinica Veterinaria C.V.K. di Gaeta si mostravano disponibili a provvedere gratuitamente al primo soccorso ed idonea collocazione per la notte. Questa mattina il trasferimento presso il C.R.A.S. del Parco Riviera di Ulisse, eseguito del Circolo Legambiente, per essere ospitato e curato per tutto il tempo necessario prima del rilascio.Le condizioni del giovane esemplare di sparviero, una specie minacciata a causa della progressiva diminuzione dell'habitat, - ci dice Dino Zonfrillo - fanno ben sperare, è incoraggiante veder crescere nel nostro territorio, storicamente depauperato delle proprie risorse, sensibilità per l'ambiente e cooperare cittadini,Associazioni e istituzioni per la salvaguardia della biodiversità".