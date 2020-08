Torna a muoversi di nuovo il dato relativo ai nuovi positivi da coronavirus in provincia di Latina. La Asl ha diramato il bollettino giornaliero in cui si parla di quattro nuovi contagiati: 2 trattati a domicilio e 2 ricoverati. I casi sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (2), Pontinia (1) e Lenola (1). Si stanno adesso effettuando tutte quante le analisi del caso per individuare possibili link e limitare i possibili focolai.

La Asl raccomanda ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza.