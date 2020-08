E' entrata decisamente nella sua fase più calda, e non soltanto dal punto di vista della temperatura, l'estate sull'isola di Ponza. Ieri pomeriggio i carabinieri dell'isola lunata sono dovuti intervenire di nuovo in mare, dove il traffico di natanti è decisamente elevato. I militari hanno dovuto soccorrere una piccola imbarcazione che era rimasta pericolosamente in panne nelle vicinanze della costa rocciosa di Punta Fieno. Intervenuti a bordo del battello cc 403, i carabinieri hanno aiutato i due turisti francesi in difficoltà per via di un'avaria al motore, trainandoli all'interno del porto dell'isola di Ponza.