Trovare un posto in spiaggia, nella giornata di oggi, è stato molto complicato: fin dalla tarda mattinata, infatti, le spiagge del lunghissimo litorale compreso tra Ostia e Nettuno - inclusa la splendida area di Torre Astura - sono state letteralmente prese d'assalto dai bagnanti.

