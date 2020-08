Un incendio di vaste dimensioni è divampato all'interno di una ditta che si trova nella zona artigianale di Aprilia.

Una gigantesca colonna di fumo denso e nero si staglia nel cielo di Aprilia. In più, nella zona compresa tra via dei Giardini e la città il forte odore di plastica bruciata sta costringendo i residenti a chiudersi in casa.

Sul posto sono presenti diverse squadre dei vigili del fuoco: il rogo, infatti, ha dimensioni importanti come testimoniato dalla colonna di fumo nero visibile anche dai Castelli Romani, da Anzio e Nettuno e da Latina.