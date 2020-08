Estensione dell'obbligo di indossare la mascherina anche in altre aree del centro storico di San Felice Circeo che non erano state inserite nel primo provvedimento del sindaco. La nuova ordinanza è stata firmata oggi e fa sì che l'obbligo sia vigente anche nell'area della scalinata Malandrucco e in via Gino Rossi, dove – si legge - «la presenza di persone è importante», risentendo delle stesse problematiche che sono state rilevate in altre zone del centro storico.

Per questo motivo anche lì sarà obbligatorio, fino al 31 agosto, indossare dalle 19 alle 3 le mascherine anche nelle aree pubbliche, e non solamente all'interno dei locali, nonché a bordo dei mezzi pubblici.