Un invito a tutti i cittadini che risiedono intorno alla zona artigianale, e soprattutto quelle delle zone che si trovano tra Aprilia, il litorale e Borgo Montello a chiudere le finestre e a evitare, per il momento, di stare all'aria aperta.

Raggiunto telefonicamente poco fa, il sindaco di Aprilia Antonio Terra, che è in via dei Giardini insieme ai vigili del fuoco, alla protezione civile e alle forze dell'ordine, ha voluto lanciare un appello a chi vive nel comprensorio di Aprilia, dell'area nord di Latina e del litorale romano di Anzio e Nettuno.

Al momento sembra che la coltre di fumo stia salendo molto in verticale - ha spiegato il sindaco al telefono - e soprattutto viene spinta verso il mare e verso sud».

Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Aprilia, Latina, Terracina, Anzio e Pomezia.

Intanto, poco fa è arrivata anche la nota ufficiale del Comune:

"Un vasto incendio si è sviluppato qualche ora fa presso i depositi della Loas, un'azienda della zona artigianale di Aprilia, situata in una delle traverse di via del Genio Civile. Il Sindaco Antonio Terra è sul posto per monitorare la situazione e comprendere l'entità e le implicazioni dell'incendio. Al momento Vigili del Fuoco e Protezione Civile sono ancora impegnati a domare le fiamme: l'incendio è ancora in corso. Sono in arrivo anche i tecnici ARPA Lazio - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio per rilevare l'impatto dell'incendio nell'area: ad aver preso fuoco sarebbero vetro, cartone e plastiche depositate nell'area. Al momento, la nube nera si sviluppa in verticale. In attesa dei primi rilievi Arpa, si consiglia comunque a chi abita nelle immediate vicinanze - nell'area ricompresa tra via dei Giardini e via del Genio Civile - di chiudere le finestre a scopo precauzionale".