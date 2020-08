I maltrattamenti si associavano a vere e proprie minacce di morte, reiterate all'interno delle mura domestiche, anche in presenza di altri familiari conviventi. L'ultima delle aggressioni, riferita al 29.09.2019, consumatasi anche questa volta all'interno dell'abitazione di residenza, era stata così violenta da costringere la donna a trovare la forza di ricorrere alle cure mediche dei sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Latina e di denunciare, per la prima volta, quella che era stata una serie di soprusi e costrizioni fisiche perdurate nel corso degli anni.

Alla base di tale attività c'è il coraggio e la forza della donna, che ha denunciato una serie determinata di soprusi e prevaricazioni nell'ambito familiare. Nella fattispecie, venivano documentate una serie di vessazioni, sia di carattere verbale che fisico, subite dalla stessa nel corso degli anni di convivenza con l'indagato, gravato da molteplici precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona.

Il provvedimento coercitivo, emesso in data odierna dal gip del Tribunale di Latina Mario La Rosa, su richiesta del pm Daria Monsurrò, è il frutto dell'attività investigativa espletata dai poliziotti della Squadra Mobile, nell'ambito della repressione dei reati "di genere", molto spesso celati all'interno delle mura domestiche.

Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti della locale Squadra Mobile hanno dato esecuzione all'Ordinanza di applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di C.C., 50enne già noto alle forze dell'ordine e responsabile dei reati di maltrattamento in famiglia e lesioni ai danni della moglie.

