Stagione "di fuoco" per i residenti del centro storico di San Felice Circeo, alle prese non solo con i "soliti" schiamazzi inevitabili durante la stagione turistica, ma con una movida spesso e volentieri irrispettosa delle regole e, in questo periodo di pandemia, allergica alle regole che impongono distanziamento sociale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Un po' come se il lockdown fosse già stato dimenticato nonostante le severe restrizioni e l'isolamento forzato.

Le prime segnalazioni da parte dei residenti e dei titolari delle attività commerciali risalgono ormai a luglio. Tra i fenomeni più frequenti, oltre al mancato uso di mascherine, anche le quotidiane scene di degrado riscontrate al mattino, con bicchieri, bottiglie e sporcizia spesso lasciati fuori dai locali e dalle abitazioni. Tant'è vero che più di qualcuno si è dovuto ingegnare con una pulizia fai da te, seguita poi dai provvedimenti adottati dal Comune che ha ritenuto appunto di dover intensificare gli interventi per garantire maggior decoro nell'area. Al contempo, con una task force di polizia di Stato e carabinieri, sono stati intensificati nel mese di luglio anche i controlli nelle mura del borgo medievale e questo ha portato ad elevare diverse sanzioni amministrative e anche alla chiusura temporanea (cinque giorni) di un'attività. In campo, per prevenire gli atti vandalici, anche i vigilantes assunti dal Comune.

Resta però la grana dei controlli e della gestione delle aree pubbliche, tra strade, piazze e Vigna La Corte.

Considerato il grande afflusso di persone nel centro storico in orario notturno, vista la perdurante "allergia" alle mascherine, il sindaco ha emanato un'ordinanza che ne impone l'uso durante la sera e la notte; quando, insomma, ci sono più persone e il mantenimento del distanziamento sociale si fa più complesso. Alcuni video e immagini circolati sui social network a poco più di 24 ore dall'emanazione dell'atto, però, dimostrano che l'obbligo continua a essere allegramente ignorato. E alla luce di questi episodi i controlli verranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni, soprattutto in vista di Ferragosto