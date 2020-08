Gli arrestati sono stati trattenuti nelle locali camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, innanzi all'autorità giudiziaria.

I successivi accertamenti consentivano di rinvenire e sequestrare ulteriori sette banconote contraffatte di analogo importo, nonché la somma contante di euro 445,00, ritenuta provento di cambio di altre cartemonete alterate, nonché di sequestrare l'autovettura usata per tale attività.

Alle 20.30 circa di ieri sera, a San Felice Circeo, i carabinieri del luogo, con la collaborazione dell'aliquota della Compagnia di intervento operativo dell'8° Reggimento Carabinieri "Lazio", a conclusione di un breve inseguimento, traevano in arresto, nella flagranza del reato di "concorso nella spendita ed introduzione nello stato di monete falsificate", un 35enne ed un 28enne entrambi di Napoli.

