Incidente all'incrocio tra via Caligola e via Claudio, mentre gli agenti della Polizia locale in questi giorni diretti dal capitano Maurizio Patrignani, stanno ricostruendo la dinamica che ha portato il Suv Peugeot e la Citroen a scontrarsi, arrivano i primi parziali risultati delle analisi del sangue effettuate su entrambi i due feriti che aggravano la posizione di uno dei due.

I poliziotti infatti a seguito del terribile scontro hanno posto sotto sequestro i due veicoli e richiesto le analisi per verificare lo stato psicofisico sia dell'uomo che guidava il Suv, 44 anni, sia della donna al volante della C2, 40 anni. E' il quadro clinico di quest'ultima quello che preoccupa di più. Soccorsi dalle ambulanze del 118 i due feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso in codice rosso. La donna però poi è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Latina dove si trova in prognosi riservata.

In attesa din un miglioramento delle sue condizioni, nel frattempo peggiora la posizione del 44enne dato che le analisi lo vogliono positivo alla cocaina.