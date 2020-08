Un grave incidente si è verificato intorno alle 13 su via Piagge Marine, in zona Anfiteatro. Uno scooter con a bordo due ragazzi minorenni a ridosso dell'incrocio che collega l'area mercato con la strada principale è entrato in collisione con una vettura che saliva verso la zona di Camposanto Vecchio, un Suv guidato da un uomo di mezza età. L'impatto è stato molto violento e i due giovani sono stati balzati a qualche metro di distanza. Ad avere la peggio il conducente del mezzo, che stando alle prime indiscrezioni avrebbe subito diverse fratture, tanto da essere elitrasportato in elicottero al Santa Maria Goretti di Latina, mentre il suo coetaneo ha riportato solo alcune lievi ferite. Sul posto, oltre al 118, gli agenti della Polizia Locale di Sezze per i rilievi del caso.