"Sento il dovere di condividere i numeri dell'epidemia COVID-19 su Velletri che da qualche giorno osserviamo in ripresa con un trend che ci preoccupa, i casi positivi sono attualmente 7 e le persone che sono in contumacia sono 41 con rischio di contagio per legami di parentela o perché provenienti dai paesi dove la pandemia è ancora molto attiva". Parole del sindaco di Velletri, Orlando Pocci, in merito ad un dato - quello cittadino - che riflette le preoccupazioni che arrivano dal Governo e dalla Regione Lazio e che "ci debbono indurre la massima prudenza - prosegue il primo cittadino - Le parole dell'assessore regionale Alessio D'Amato sono un monito che sento vicino perché osservo circostanze che non sono in linea con le indicazioni sanitarie".

"Confido in comportamenti maggiormente responsabili e attiverò un monitoraggio straordinario anche con l'ausilio della Polizia locale e delle forze dell'ordine per far rispettare le distanze e indossare la mascherina nei luoghi pubblici. Alla vigilia della ripresa delle attività e, soprattutto, delle scuole, la nostra attenzione deve tornare ai livelli dei mesi scorsi per evitare che l'epidemia riprenda con tutta la gravità che abbiamo potuto osservare. Da oggi riprendiamo a pubblicare il diario con una cadenza periodica per condividere le decisioni e tenere informati i cittadini, sono consapevole che l'unico modo per non ripetere la tragedia dei mesi scorsi è quello di rispettare le regole".