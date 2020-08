Poco prima dell'alba di oggi, alle 5 del mattino circa, i carabinieri del Norm di Aprilia hanno tratto in arresto un 26enne nato in Romania e residente in Aprilia per "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

Il giovane, infatti, è stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di 11 grammi di cocaina, 2 grammi di hashish e 1 di marijuana, nonché della somma di 250 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio, il tutto sottoposto a sequestro.

Nel medesimo contesto, il 26enne è stato denunciato in stato di libertà, per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché durante le fasi del controllo , veniva rinvenuta all'interno della propria autovettura una mazza da baseball.

Il prevenuto è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.