Arriva un bilancio piuttosto esplicativo dell'attività posta in essere negli aeroporti di Roma per quanto concerne i tamponi eseguiti a chi sta rientrando dall'estero.

Dall'assessorato alla Salute della Regione Lazio, infatti, hanno chiarito che rispetto al totale dei test eseguiti, sono 27 le persone trovate positive al Coronavirus. negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. «Nello specifico - ha fatto sapere l'assessore Alessio D'Amato - si registrano 15 casi all'aeroporto di Fiumicino e tra questi cinque sono residenti nella Capitale, tre nel reatino, due in Toscana, due in Puglia, uno in Liguria e due cittadini spagnoli. I restanti 12 casi sono stati individuati presso lo scalo di Ciampino e tra questi quattro residenti nella Capitale, tre in Umbria, uno in Abruzzo, due cittadini spagnoli, un cittadino greco e uno albanese. Tutti i casi sono stati posti in isolamento - ha concluso l'assessore - ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Un lavoro utile per la sicurezza del Paese».